20-latka ma na koncie 3106 punktów. Ósma w zestawieniu Naomi Osaka - 2771, dziewiąta Ons Jabeur - 2685, a zamykająca czołową "10" Elise Mertens - 2438. Różnice nie są zatem duże, a turniej w Indian Wells, w którym za triumf do zdobycia jest aż 1000 punktów może sporo w tej klasyfikacji zmienić.

Iga Świątek marzy o starcie w WTA Finals

Świątek zdaje sobie sprawę, że przed nią spore wyzwanie, ale nie ukrywa, że start w WTA Finals jest jej marzeniem. - Gra w nim to coś specjalnego. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam, bo skupiałam się na występach w Wielkich Szlemach. Sezon się jednak kończy, a my zbliżamy się do tej imprezy. To wywołuje ekscytację - mówiła. - Chciałabym się zakwalifikować - podkreśliła.



Dobrą wiadomością dla naszej reprezentantki jest fakt, że w Indian Wells nie gra Naomi Osaka. Nie wiadomo także, czy na grę w samym WTA Finals zdecyduje się liderka światowego rankingu, pewna już udziału Ashleigh Barty, która również nie pojawiła się w Stanach Zjednoczonych i wyjechała do ojczystej Australii, by spotkać się z rodziną. Teoretycznie przepustkę do finałowego turnieju może dać więc nawet dziewiąta lokata.



TC

