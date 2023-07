Iga Świątek gra w Warszawie i nagle taki dźwięk. Tego jeszcze nie było

Mecz Igi Świątek zakłóciły... kościelne dzwony

Jeden z twitterowiczów przypomniał, że w 2019 dzwony kościoła znajdującego się nieopodal ośrodka treningowego Legii Warszawa doprowadziły do złości ówczesnego szkoleniowca tego klubu - Ricardo Sa Pinto. - Jeśli na kortach Legii walą teraz te same dzwony, co Ricardo Sa Pinto chciał uciszyć na treningi Legii, to się już wcale nie dziwię, wręcz rozumiem - napisał użytkownik.