- Na pewno grałam świetnie. Czułam, że mogę wywierać presję na Belindzie od samego początku. Czułam się po prostu dobrze i byłam w formie. Byłam skupiona od początku do końca. To był naprawdę solidny występ - radowała się nasza gwiazda, która po raz pierwszy w karierze awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju w Londynie.

Iga Świątek: Nie powiem, że nie wierzyłam

"Gdyby ktoś powiedział ci na początku sezonu, że twój najlepszy występ w sezonie w Wielkim Szlemie będzie miał miejsce właśnie tutaj, na Wimbledonie, co byś powiedziała" - padło bardzo trafne pytanie. A Iga, w pewnym sensie, zaskoczyła odpowiedzią, która tylko potwierdza, że przed przyjazdem do stolicy Wielkiej Brytanii zdążyła polubić się z tą nawierzchnią, odbywając na niej dłuższą serię treningów.

- Nie powiem, że nie wierzyłam, bo wierzę i wiem, że w tenisie wiele może się wydarzyć. Jednak chyba pomyślałabym, że musiałabym wiele zrobić, żeby być w tym miejscu i wiele nauczyć się wcześniej - stwierdziła.

Jako ciekawe pytanie oceniła to, które dotyczyło warunków atmosferycznych, czyli bardzo wysokiej temperatury. Dziennikarz próbował zrozumieć, czy to dodatkowo pomogło jej zmaksymalizować poziom swojej gry.

- Dobre pytanie. Trudno powiedzieć, bo czułam się dobrze też w temperaturze, powiedzmy, 20-22 stopni. Piłka na pewno odbija się trochę wyżej, zawsze tak mówiłam. Powinno być mi łatwiej, kiedy jest trochę cieplej, ale z drugiej strony w tym roku czułam się dobrze w różnych warunkach. Myślę, że dzisiaj po prostu grałam naprawdę dobrze. Sądzę, że nawet gdyby warunki były inne, to robiłabym to samo, czyli posyłała mocne uderzenia - mówiła pewna siebie Świątek.

Bardzo obszernie finalistka Wimbledonu odniosła się do kwestii, którą podniósł korespondent Interii. Poprosiłem Igę, by w nawiązaniu do wątku z poprzedniej konferencji, a dotyczącego jej trenera Wima Fissette'a, bardziej wprowadziła dziennikarzy i kibiców w "kuchnię" współpracy z belgijskim szkoleniowcem. "W których elementach Wim najbardziej podnosi poziom twojego tenisa, najsilniej wpływa, a może pod pewnymi względami przerósł twoje oczekiwaniu względem 'researchu', któremu poddałaś go na etapie wybierania?" - zwróciłem się do raszynianki.

- Na pewno, porównując tę zmianę do tych, które miałam wcześniej, teraz jestem na etapie, gdy umiem trochę więcej i wiem więcej, więc ciężko jest znaleźć taką "eurekę". Jednak na pewno przed tym sezonem na trawie Wim podniósł moją grę i w pewnym sensie mu zaufałam - rozpoczęła odpowiedź Polka.

- Powiedziałabym, że nie do końca jest tak, iż przychodzi trener i ma nagle dziesięć pomysłów na to, jak miałabym grać. Natomiast te rady, które ostatnio dał mi Wim, są dla mnie dobre na tym etapie kariery. Zaczęłam grać w sposób trochę inny, bo ten sposób, którego używałam wcześniej, po prostu przestał działać. Inne dziewczyny też się uczą i dostosowują do tego - opowiadała drobiazgowo nasza tenisistka.

I dodała: - Poza technikaliami trudno jest wskazać konkretne rzeczy, które pewnie nikogo nie interesują. Wiadomo jest, że każdego celem jest rozwijać forhend, czy serwis i to zawsze będzie proces, bo ciężko jest na każdym turnieju pokazać swoją najlepszą formę. W pewnym sensie podążyłam za tym, co zaproponował mi Wim przed sezonem trawiastym i myślę, że także na szybkich nawierzchniach to, nad czym pracujemy, będzie działało - domknęła temat Iga.

Artur Gac, Wimbledon

