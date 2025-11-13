Indywidualnie Iga Świątek już zakończyła tegoroczny sezon, ozłocony triumfem na trawiastych kortach Wimbledonu, w turnieju marzeń - jak wielu nazywa rywalizację na legendarnych obiektach w Londynie. Mimo potężnej dawki obciążeń, występu w 19 turniejach i rozegraniu łącznie 80 meczów, 24-letnia Polka zdecydowała się, by jej ostatnim akordem 2025 roku były zmagania w reprezentacji Polski.

Iga Świątek gwiazdą w Gorzowie. Święto tenisa w Polsce

Wiceliderka światowego rankingu po raz ostatni przed polską publicznością wystąpiła w 2023 roku, wygrywając wówczas w Warszawie turniej rangi WTA 250. Polka zapowiada, że w zmaganiach, które docelowo będą składały się z dwóch etapów kwalifikacji, da z siebie wszystko, a spragniona publiczność po brzegi wypełni nowoczesną Arenę Gorzów. Bilety na mecze "biało-czerwonych" wyprzedały się na pniu.

- Czy start tutaj jest dla mnie wisienką na torcie? Jak najbardziej. Zagranie dla reprezentacji zawsze jest czymś wyjątkowym. Mimo tego, że meczów jest dużo, to atmosfera jest zupełnie inna, więc obecność tutaj bardzo mnie cieszy. Dzięki temu, że skończyłam etap sezonu WTA, w pełni mogę się skoncentrować na tym, co dzieje się tutaj, co trochę mi pomaga i czuję większą swobodę. Dlatego przez tydzień w pełni mogę poświęcić się reprezentacji Polski. Na przeszkodzie mogło stanąć tylko zdrowie, ale czuję się dobrze. Mam nadzieję, że pokażemy jak najlepszy tenis na oczach ludzi z całej Polski - powiedziała Iga Świątek.

Rywalkami Polek podczas trzydniowych zmagań będą Nowozelandki (piątek, godz. 15) oraz Rumunki (niedziela, godz. 15). Na wynik meczów będą się składać rezultaty dwóch starć singlowych, od których rozpocznie się każdy pojedynek, a następnie dojdzie do obowiązkowego debla. W rankingu drużyn narodowych Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) zespół dowodzony przez kapitana Dawida Celta zajmuje dziewiąte miejsce.

- Więcej wiemy o Rumunkach, bo to tenisistki, które mają jakąś przeszłość. Ich numer jeden (Gabriela Lee - przyp.) można było zobaczyć nawet w starciu z Igą w 2022 roku w Warszawie. Udało nam się zgromadzić sporo informacji, niemniej musimy podejść do tego turnieju tak, by jak najmocniej skupić się na sobie. Żadnego z rywali nie lekceważymy, w rozgrywkach zespołowych rankingi nie odgrywają najistotniejszej roli. Na papierze rywalki może nie wyglądają bardzo groźnie, ale "papier" nie gra - przestrzega Celt.

Radości nie kryła Martyna Kubka, która z grona polskich zawodniczek rozpoczęła przemowę. - Granie w reprezentacji Polski to zawsze dla mnie wielka duma i radość. Dam z siebie wszystko, jestem gotowa wystąpić w każdym meczu - zaznaczyła, podkreślając że w Gorzowie czuje się znakomicie. - Jestem tu, jak u siebie, bardzo blisko domu. Podoba mi się kort, fajnie że arena pomieści bardzo dużo osób. Mam nadzieję, że trybuny będą pełne.

Nowy rozdział w karierze otworzy Linda Klimovicova. 21-letnia Czeszka, która dopiero od tego roku reprezentuje nasze barwy, zadebiutuje w drużynie narodowej. - Dla mnie to wielki zaszczyt grać tutaj i pierwszy raz reprezentować Polskę. Jestem bardzo podekscytowana i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by jak najlepiej zagrać dla drużyny - zapewniła zawodniczka.

Poczucia humoru nie zabrakło doświadczonej i rutynowanej Katarzynie Kawie. 32-latka, druga najwyżej sklasyfikowana Polka w tak zestawionym zespole, w najbliższy poniedziałek wkroczy w kolejny rok życia. Gdy prowadzący konferencję "dotknął" tego aspektu w kontekście zeszłorocznej Malagi, odparła: - Matko... chciałabym, żeby moje urodziny nie były już liczone (śmiech). Życzę nam wszystkim zdrowia i tego, żeby to było fajne widowisko. Każda z nas da z siebie wszystko - zapewniła nasza eksportowa deblistka.

Poza rywalizacją na korcie, w sobotę na kibiców czeka prawdziwa gratka. Na godz. 14:30 zaplanowano sesję z autografami z udziałem reprezentacji Polski, w tym oczywiście Igi Świątek.

Przed rokiem, ze Świątek w składzie, polska kadra osiągnęła historyczny wynik w BJKC, dochodząc do półfinału. Z kolei w kwietniu tego roku, pod nieobecność podopiecznej trenera Wima Fissette'a, drużyna nie wywalczyła awansu do tegorocznych finałów.

Z Gorzowa - Artur Gac

Iga Świątek: Bardzo ważne w tenisie jest to, by ufać intuicji Polsat Sport Polsat Sport

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Martyna Kubka (z prawej), obok Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Katarzyna Kawa Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter