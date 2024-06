Iga Świątek: Gdybym powiedziała, że jest to złe dla kobiecego tenisa...

- Przykro mi to mówić, ale nie obchodzi mnie to, bo szczerze mówiąc skupiam się tylko na swoich meczach. A że lubię grać w ciągu dnia, jest mi wygodnie, że mogę to zaplanować w ten sposób. Myślę, że odnośnie wyborów tych meczów lepiej zapytać kogoś, kto jest odpowiedzialny za harmonogram. Prawdopodobnie wpływa wiele czynników, czy wiele próśb - zaczęła Świątek, ale nie była skora do otwartej krytyki.