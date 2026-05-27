- Praktycznie były czasami momenty, gdy popełniałam błędy w ataku, bo dużo było piłek, które mogłam zaatakować. Ale muszę popracować nad pierwszym serwisie, bo pojawiło się trochę błędów na długość. Zobaczymy teraz, z kim zagram meczu - zawiesiła wątpliwość Iga Świątek.

Iga Świątek o nowych elementach pracy z Francisco Roigiem

W momencie, gdy spotkaliśmy się na konferencji prasowej, jeszcze trwało starcie Magdy Linette z Jeleną Ostapenko, które wyłoni jej kolejną rywalkę. - Wiem, że pierwszego seta wygrała Magda, w drugim sytuacja się odwróciła, więc sprawa wygląda 50 na 50 - mówiła trzecia tenisistka świata.

Skąd brała się trudność Świątek w starciu z Sarą Bejlek? Trzeba oddać rywalce, że starała się wykorzystać wiele swoich atutów. A spotkanie fragmentami było bardziej zacięte niż wskazywałby na to wynik.

- Z pewnością był to trudny mecz pod względem rytmu, ponieważ Sara gra inaczej niż większość zawodniczek. Ale jestem zadowolona z tego, jak się dostosowałam i jak podejmowałam decyzje, bo czasami nie było tak oczywiste, kiedy atakować, a kiedy się wycofać. Ostatecznie czułam się całkiem dobrze - zapewniła czterokrotna triumfatorka Rolanda Garrosa.

Wychodząc z bańki bieżących pytań, wysłannik Interii zapytał Świątek o to, jak wyglądają kulisy jej pracy z Francisco Roigiem. Na dwóch treningach, które fragmentarycznie miałem okazję oglądać, widać było momenty, gdy kontuzjowany Hiszpan specjalnym pojazdem podjeżdżał do Świątek i przez kilka minut się komunikowali. Oczywiście treść rozmowy nie była możliwa do przechwycenia przez postronnych obserwatorów, z racji kilkunastometrowej odległości.

Rozwiń

Polka przyznała, że jest to trafna obserwacja i zmiana względem tego, z miała wcześniej z innymi szkoleniowcami.

- Na pewno tej komunikacji jest więcej. I faktycznie dostaję trochę więcej informacji zwrotnych od Francisa. Trochę więcej rozmawiamy, czasami jest przerwa na treningu poświęcona w sumie bardziej rozmowie. Bardzo mi to odpowiada, bo później do kolejnego ćwiczenia mogę wyjść z jasnym planem, a niekoniecznie grać tylko dla samego grania - wyjaśniła Świątek.

Polka raz jeszcze podkreśliła, że dla niej rekordowe temperatury, jak na czas tego turnieju, w Paryżu, to nie powód do zmartwienia. Zapytana, kiedy po raz ostatni w tej części świata grała w podobnym klimacie, odparła:

- Na początku zeszłorocznego Wimbledonu było dość ciepło. Właściwie czuję, że bardzo mi to pomogło, bo trochę spaliło trawę (uśmiech). Może też na igrzyskach olimpijskich, które odbyły się tutaj dwa miesiące później względem Wielkiego Szlema. Ogólnie pogoda jest tu zazwyczaj zupełnie inna, ale to nie ma znaczenia. Myślę, że to się zmieni w drugiej części turnieju. Kto poradzi sobie ze zmiennością warunków, ten wygra - orzekła nasza reprezentantka.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek Icon Sport Newspix.pl

Iga Świątek CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl





Świątek pokonuje Osakę. WIDEO © 2026 Associated Press - zdjęcia