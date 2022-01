Awans do finału Australian Open to wielka sława sportowa i radość, to byłoby także przełomowe wydarzenie w dziejach polskiego sportu. Poza Jadwigą Jędrzejowską przed wojną, Agnieszką Radwańską i sama Igą Świątek, polskim sportowcom nie udawała się podobna sztuka. W finale Australian Open nigdy nie było nikogo. Mamy więc do czynienia z historycznymi chwilami w ujęciu sportowym, które mogą przynieść nieopisane emocje i radość jej i kibicom.



To także duże pieniądze. Już teraz za awans do półfinału Iga Świątek zarobiła ponad 3,5 mln zł. To jednak nic w porównaniu z tym, co Polka może teraz wygrać. Jeżeli awansuje do finału, otrzyma 1 400 096 dolarów australijskich (i przy okazji 1200 punktów do rankingu), czyli ponad 4 mln zł. Gdyby awansowała i zwyciężyła również w finale, wówczas nagroda wzrośnie do 2 800 196 dolarów australijskich, a to jest już przeszło... 8 milionów złotych!





Iga Świątek w półfinale Australian Open. Gdzie oglądać?

Mecz Igi Świątek z Amerykanką Danielle Collins rozpocznie się w czwartek 27 stycznia około godz. 10.45 czasu polskiego. Transmisja w Polsat Sport Box Go oraz relacja na żywo na sport.interia.pl.

