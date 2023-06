Iga Świątek goni Radwańską w rankingu najbogatszych. Majątek zwala z nóg

Trudno znaleźć inną organizację sportową, która podobnie do WTA angażuje się w dostarczanie najświeższych informacji na temat sportowców. Co tydzień federacja aktualizuje dokumentacje zarobków tenisistek. Jako, że kwoty są jawne, to można bez problemu sprawdzić, ile dana zawodniczka zarobiła pieniędzy za dotychczasowe występy we wszystkich turniejach. Mimo, że Świątek aktualnie jest najlepszą tenisistką na świecie, to raszynianka nie jest nawet blisko tych gwiazd, które na kortach zarobiły najwięcej.

Iga Świątek o emocjach w finale Rolanda Garrosa. „Nagle poczułam się zmęczona tymi tygodniami”. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek pnie się w górę w zestawieniu najlepiej zarabiających tenisistek wszechczasów

Triumf na kortach im. Rolanda Garrosa sprawił, że na konto Świątek wpadło 2,5 mln dolarów. Dzięki tej wygranej Polka awansowała na 26. pozycję w klasyfikacji najlepiej zarabiających tenisistek. Jej dotychczasowy bilans to 16,85 mln dolarów. Awans do pierwszej "20" zdaje się być kwestią czasu, bowiem kilka zawodniczek, które plasują się przed Świątek, zdążyło już zakończyć kariery. Mimo, że pierwsza rakieta świata zarobiła majątek, to do zarobków Agnieszki Radwańskiej wciąż jej sporo brakuje. 34-latka uzbierała 27,68 mln dolarów, co dało 9. miejsce.

Na pierwszej pozycji zestawienia znalazła się natomiast Serena Williams. Amerykanka wywalczyła na korcie prawie 95 mln dolarów. Drugie miejsce należy do jej siostry, Venus Williams. Ta zarobiła jednak "tylko" 42,4 mln dolarów.

O ile kwoty, jakie zarobiły najlepsze tenisistki świata robią wrażenie, to nijak się one mają do pieniędzy, które zainkasowali mężczyźni. Dla porównania, lider rankingu Novak Djoković zarobił łącznie 170 mln dolarów. Natomiast Rafael Nadal i Roger Federer, którzy zajmują dalsze pozycje, zgarnęli ponad 130 mln dolarów.

Najlepiej zarabiające tenisistki wszechczasów TOP 10

1. Serena Williams - 94 816 730

2. Venus Williams - 42 406 778

3. Simona Halep - 40 203 437

4. Maria Szarapowa - 38 777 962

5. Petra Kvitova - 36 591 969

6. Wiktoria Azarenka - 35 961 520

7. Caroline Wozniacki - 35 233 415

8. Angelique Kerber - 31 886 468

9. Agnieszka Radwańska - 27 683 807

10. Swietłana Kuzniecowa - 25 816 890

...

20. Naomi Osaka - 21 177 252

...

26. Iga Świątek - 16 854 913

Iga Świątek / AFP

Iga Świątek / AFP