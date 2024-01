Iga Świątek fatalnie wylosowała, ale słowa ekspertki rozwiewają złudzenia

Iga Świątek po raz drugi przystąpi do Australian Open jako liderka rankingu WTA, podobnie było rok temu. Wtedy jednak Polka, w poprzedzającym ten turniej United Cup, wysoko przegrała spotkanie z Jessicą Pegulą, a później - już w Melbourne - w podobny sposób uległa w czwartej rundzie Jelenie Rybakinie.

Teraz przybyła do tego miasta wzmocniona, choć Polska ostatecznie nie zdobyła końcowego trofeum w United Cup - przegrała bowiem finał z Niemcami 1:2. Świątek jednak wygrała wszystkie pięć spotkań singlowych, dostała nagrodę MVP całej rywalizacji.

I ma prawo być podbudowana, bo licząc końcówkę poprzedniego sezonu, ma już 16 kolejnych wygranych spotkań. A to z kolei jej druga najlepsza passa w karierze.

Kiepski losowanie Igi Świątek. Ale co dopiero mają powiedzieć rywalki Polki?

Nic dziwnego, że po rywalizacji w Sydney Polka była trochę niepocieszona, uroniła nawet łzę, ale też zdawała sobie sprawę z tego, że jest w dobrej dyspozycji. Powiedziała wtedy: - Co do mnie... cieszę się, że dla mnie to był dobry tydzień, z dobrymi meczami przeciwko wymagającym przeciwniczkom. Do Melbourne ruszam z uśmiechem i paroma rzeczami do przepracowania.

Aby swoją przedłużyć, raszynianka będzie musiała odnosić sukcesy w Australian Open, a przeprowadzone dziś w nocy polskiego czasu losowanie głównej drabinki było dla Polki niekorzystne.

Już w pierwszej rundzie 22-latka będzie musiała mierzyć się z byłą triumfatorką tej imprezy Sofią Kenin, w drugiej zaś z inną byłą zwyciężczynią w Melbourne Angelique Kerber bądź Danielle Collins, z którą dwa lata temu przegrała w półfinale.

A później zapewne z nieobliczalną Marie Bouzkovą. Droga do czwartej rundy rok temu? Najpierw Niemka Julie Niemeier, później Kolumbijka Camila Osorio, wreszcie hiszpańska kwalifikantka Cristina Bucsa. Wszystkie znajdujące się wtedy w przedziale 64-100 na liście WTA.

A jeśli Iga przejdzie te przeszkody, to później czekają ją jeszcze trudniejsze boje: Elina Switolina bądź Wieronika Kudiermietowa w czwartej rundzie, Jelena Ostapenko w ćwierćfinale, Jelena Rybakina w półfinale, wreszcie Aryna Sabalenka czy Coco Gauff w finale. Z każdą z nich Polka przegrywała choć raz w 2023 roku.

To inna Iga Świątek niż rok temu. Barbara Schett nie ma tu żadnych wątpliwości

Tyle że specjaliście widzą, w jakiej formie jest Iga i podkreślają, że to nie tyle ona powinna się obawiać rywalek, co rywalki jej. Barbara Schett, była tenisistka, a od blisko 20 lat ekspertka Eurosportu, a zarazem dyrektorka turnieju WTA 500 w Linz, podkreśliła w rozmowie z włoskim dziennikarzem Diego Barbianim, że podczas United Cup dość uważnie przyjrzała się liderce rankingu.

- Pokazała bardzo dobrą dyspozycję. Wydaje się, ze teraz jest w lepszym stanie psychicznym niż rok temu. Wtedy czuła jednak dużą presję z bycia tą światową jedynką, a teraz wydaje mi się, że jest zupełnie inna. Może mieć świetny rok - podkreśliła Austriaczka.

Zaznaczyła przy tym, że to co się stało w finale w Brisbane, w którym Aryna Sabalenka wyraźnie uległa Jelenie Rybakinie, może mieć z kolei wpływ na Białorusinkę. I nie zdziwi się, jeśli to Rybakina, a nawet Gauff, dogonią zawodniczkę z Mińska.



Iga Świątek / AFP

Schett przyznała też, że dla Świątek to wyjątkowy rok - i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. - To dla niej życiowa szansa, bo może na tych samych kortach Rolanda Garrosa wygrać Wielkiego Szlema, a dwa miesiące później turniej olimpijski. Sądzę, że będzie dążyć do wygrania obu. Rok olimpijski jest szczególny, trzeba ostrożnie dobierać turnieje w kalendarzu, szczególnie, że kilka zostało wydłużonych do dwóch tygodni - mówi 47-letnia Austriaczka.

I dodaje: - Iga wydaje się być nienasycona. Gra by wygrywać, a dublet w Paryżu byłby marzeniem. Jako sportowiec, nawet ten najlepszy, wyznaczasz sobie cele.

Spójrzcie na Novaka Djokovicia: on gra dla rekordów i mam wrażenie, że znów to trochę widzę w Idze. Wydaje się, że jest gotowa i sprawia wrażenie osoby bardzo silnej ~ Barbara Schett

Turniej główny Australian Open rozpocznie się w niedzielę.

Iga Świątek - Angelique Kerber 2:0. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP

Iga Świątek / AFP KENA BETANCUR