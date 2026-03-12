Iga Świątek - Elina Switolina. Kiedy mecz w Indian Wells? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Indian Wells zostanie rozegrany dzisiaj 12 marca, jako trzeci od godz. 19:00 czasu polskiego na Stadium 2, ale nie przed 22:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Elina Switolina. Indian Wells. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA TV]

Iga Świątek (WTA 2) znakomicie poradziła sobie w 1/8 finału Indian Wells 2026. Polka zmierzyła się z Karoliną Muchovą, która niespełna miesiąc wcześniej osiągnęła życiowy sukces, wygrywając turniej w Dosze. Czeszka także w Indian Wells pokazywała, że jest dobrze dysponowana, ale to nie wystarczyło, by choćby nawiązać rywalizację ze Świątek. Nasza tenisistka rozprawiła się z Muchovą w 1 godzinę i 18 minut, nie oddając jej choćby gema w drugiej partii.

W ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną (WTA 9). Ukrainka w przeciwieństwie do Polki przegrała jednego seta na tym turnieju. Było to w meczu II rundy z Laurą Siegemund, a następnie już bez straty seta pokonała Ashlyn Krueger. W IV rundzie Switolina zagrała z Karoliną Siniakovą i to spotkanie zakończyło się przedwcześnie.

W przerwie między odsłonami Siniakova skorzystała z przerwy medycznej. I choć spróbowała wrócić na kort, to po tym, jak obie tenisistki utrzymały swoje podania i rozegrały pierwszy punkt trzeciego gema, Czeszka skreczowała przy stanie 6:1, 1:1 15-0 dla Switoliny.

Świątek i Switolina spotkały się jak dotąd pięć razy. Bilans przemawia za Polką, która odniosła cztery triumfy, za każdym razem wygrywając bez straty seta. Ukrainka zdołała wygrać tylko raz w ćwierćfinale Wimbledonu 2023 po trwającym niemal trzy godziny trzysetowym boju.

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Indian Wells zostanie rozegrany dzisiaj 12 marca, jako trzeci od godz. 19:00 czasu polskiego na Stadium 2 (ale nie przed 22:30 czasu polskiego). Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

