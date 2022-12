Iga Świątek nie zrewanżuje się tak szybko Rybakinie. Ta wybrała turnieje w Adelajdzie

Iga Świątek ostatni tydzień spędziła w Dubaju - tam rywalizowała w World Tennis League. Raszynianka zaczęła świetnie, ale na samym końcu przegrała dość gładko z Jeleną Rybakiną. Teoretycznie Polka mogła dostać szansę do rewanżu na Kazaszce już w Sylwestra, bo wtedy Polska zacznie pierwsze spotkanie w United Cup - właśnie z Kazachstanem. Nie dojdzie jednak do rywalizacji najlepszych tenisistek z obu państw, bo Rybakina, w przeciwieństwie do Świątek, nie zdecydowała się na start w tych zawodach. Wybrała za to dwa kolejne turnieje WTA w Adelajdzie.