Iga Świątek dosadnie reaguje po tej decyzji! "To było dość głupie"

Iga Świątek bez ogródek: To było dla mnie dość głupie

Iga bezwzględnie podkreśliła, że cieszy ją zmiana decyzji organizatorów, który odeszli od amerykańskich piłek, jakie są w grze podczas US Open . Tym razem mecze będą rozgrywane piłkami z Australian Open. I wcale nie chodzi tutaj o to, że naszej gwieździe dużo bardziej odpowiadają piłki z Antypodów, tylko fakt, że nierzadko trzeba raz za razem, w krótkich odstępach czasu, grać innymi, różniącymi się w sposób zdecydowany.

- Jestem zupełnie szczęśliwa, że w tym roku w końcu mamy te same piłki, Australian Open Dunlop, ponieważ każdego roku musieliśmy co tydzień się dostosowywać i je zmieniać, co było dla mnie dość głupie. W tej chwili ma to sens - podkreśliła najlepsza tenisistka świata.