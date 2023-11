Iga Świątek dopiero co zaczęła wakacje, a tu takie wieści. Kibice reagują

Iga Świątek po intensywnym sezonie zwieńczonym zwycięstwem w WFA Finals udała się na długo wyczekiwany urlop. Raszynianka za pośrednictwem mediów pochwaliła się kadrami z rajskiego miejsca. Jednak co ciekawe, szybko wróciła do tego, co kocha najbardziej - tenisa. Zwróciła się do fanów z pewnym pytaniem. Pod jej wpisem błyskawicznie pojawiło się wiele komentarzy. O co chodziło?