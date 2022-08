21-latka w ubiegłym tygodniu rywalizowała w turnieju w Cincinnati, gdzie jednak odpadła już w 1/8 finału. "Próba generalna" przed US Open nie wypadła szczególnie okazale, lecz nie zmieniła niczego "in minus" w sytuacji Świątek w rankingu. Nasza gwiazda wciąż pozostaje o kilka długości przed pozostałymi tenisistkami. Polka ma w dorobku 8605 punktów, podczas, gdy druga Anett Kontaveit - 4580.

Iga Świątek "dogoniła" Rosjankę

Polka objęła prowadzenie w rankingu WTA 4 kwietnia, zastępując na pierwszej pozycji Ashleigh Barty, która zdecydowała się na zakończenie profesjonalnej kariery. W poniedziałek rozpoczęła 21. tydzień na pierwszej pozycji.

W klasyfikacji wszech czasów, uwzględniającej tygodnie w roli liderki zestawienia dało to Świątek awans na 17. pozycję. To samo miejsce zajmuje Rosjanka, Maria Szarapowa oraz Amerykanka, Tracy Austin.

Bezpośrednio przed Polką na liście najdłużej liderujących tenisistek znajduje się teraz Naomi Osaka. Japonka przewodziła przez 25 tygodni. Do tego, by wedrzeć się do czołówki Idze jednak jeszcze sporo brakuje. Najniższy stopień podium okupuje Serena Williams, która liderowała przez 319 tygodni. Druga jest Martina Navratilova (332), a pierwsza - Steffi Graff (377).

