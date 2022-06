Iga Świątek dominuje na kortach. Dlaczego więc nie w Wimbledonie?

Wszyscy zapewne zastanawiają się, czy 21-letnia tenisistka na trawie będzie taką samą dominatorką jak na kortach twardych i ziemnych? Świątek od połowy lutego nie przegrała meczu, w tym czasie zwyciężając w 35 kolejnych spotkaniach, co przełożyło się na sześć triumfów turniejowych.

Być może nie będzie jednak musiała. Według ekspertów może jej wystarczyć 3/4 tego, co prezentowała do tej pory, aby wywalczyć tytuł. Tym bardziej, że podczas poprzedniego turnieju wielkoszlemowego, czyli Rolanda Garrosa, jej teoretycznie najgroźniejsza konkurencja bardzo szybko odpadła. Zawodniczki z czołowej "10" rankingu WTA (Kontaveit, Badosa, Jabeur, Sabalenka, Sakkari, Pliškova, Muguruza) zostały wyeliminowane do trzeciej rundy.

Reklama

I w tym momencie nie widać zawodniczki, która byłaby w stanie jej zagrozić. Czy zrobi to wracająca po długiej przerwie Serena Williams? Amerykanka to siedmiokrotna triumfatorka turnieju w Londynie, ale ma już blisko 41 lat, a w tegorocznej imprezie nie będzie nawet rozstawiona. Tym samym możliwy jest jej mecz ze Świątek, która oczywiście będzie "jedynką", już w pierwszej rundzie!

Tenis. Iga Świątek nie trawie nie musi grać gorzej

Polka, choć przez ostatnie cztery miesiące grała niemal perfekcyjnie, będzie musiała w Wimbledonie zaadaptować się do szybkości i odbicia piłki. Jej najlepszy wynik w Londynie to czwarta runda w zeszłym roku, kiedy przegrała z Tunezyjką Ons Jabeur, choć nie można zapominać, że jest triumfatorką juniorskiego turnieju. W tym roku wcześniej nie zagra jednak w żadnej imprezie na trawie.

Nie ma jednak powodu, aby plan naszej tenisistki polegający na uderzeniach kończących za każdym praktycznie razem miał nie zadziałać na kortach trawiastych. Jej uderzenia z głębi kortu mogą na nich być jeszcze trudniejsze do namierzenia.

Świątek pozna drabinkę w piątek, kiedy odbędzie się losowanie, natomiast turniej główny ruszy w poniedziałek.

Gdzie oglądać Wimbledon 2022 w tv i online live stream? (transmisje)

Transmisje Wimbledonu 2022 w dniach 27 czerwca - 10 lipca zapowiadają się niezwykle ciekawie. Oprócz meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza, w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. Wimbledon będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Mecze Świątek, Hurkacza i innych skomentują między innymi Dawid Olejniczak czy Marcin Muras.

Szczegółowy plan transmisji Wimbledonu 2022 będzie dostępny na stronie Polsatsport.pl . Mecze Świątek i Hurkacza na Wimbledonie będzie można oglądać w najwyższej jakości w telewizji na sportowych antenach Polsatu oraz w Internecie i na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem platformy Polsat Box Go .