Iga Świątek dołączyła do zabawy. Wszystko na oczach kamer

Świątek, numer jeden kobiecego tenisa, w tegorocznej imprezie na razie miała tylko jeden trudniejszy moment. Było to spotkanie z Naomi Osaką w drugiej rundzie. Japonka zawiesiła naszej tenisistce wysoko poprzeczkę, mając nawet piłkę meczową, ale ostatecznie przegrała po prawie trzech godzinach .Potem Polce grało się już zdecydowanie lepiej. W dwóch spotkaniach poprzednich rundach straciła tylko dwa gemy przeciwko Rosjance Anastazji Potapowej i Czeszce Markecie Vondroušovej , mistrzyni Wimbledonu z zeszłego sezonu i finalistce Rolanda Garrosa z 2019 roku.

Roland Garros. Iga Świątek notuje świetne serie

Trochę niepewności wkradło się na początku drugiej partii, kiedy Gauff prowadziła 3:1 z przełamaniem, ale następnie, do końca pojedynku, była w stanie zdobyć tylko jeszcze jednego gema.

To było 12. spotkanie tych zawodniczek i 11. wygrana Świątek . Po raz trzeci zmierzyły się natomiast na kortach im. Rolanda Garrosa. W edycji 2022 Polka pokonała Amerykankę w finale 6:1, 6:3, a rok później w ćwierćfinale 6:4, 6:2.

Roland Garros. Iga Świątek w finale z Jasmine Paolini

Po sukcesie z Guaff 23-letnia raszynianka, jak to jest w zwyczaju, zatańczyła na schodach, gdy opuszczała kort Philippe'a Chatriera. "Iga dołączyła do tanecznego wyzwania" - napisano na portalu społecznościowym organizatora turnieju Rolanda Garrorsa.

Świątek wróci na niego w sobotę, by od 15.00 rozegrać finał gry pojedynczej. Jej rywalką będzie Jasmine Paolini. 28-letnia Włoszka to największa rewelacja tegorocznej imprezy w stolicy Francji. Przekroczyła w niej wszelkie dotychczasowe osiągnięcia wielkoszlemowe. Po raz pierwszy bowiem dotarła do ćwierćfinału, półfinału, a wreszcie decydującego meczu.