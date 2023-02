Iga Świątek dołącza do legend. Wyczyn godny podziwu

Już wiadomo, że Iga Świątek spędzi co najmniej rok na pozycji liderki rankingu WTA. To historyczne osiągnięcie. Polka znalazła się elitarnym gronie. Wcześniej dokonało tego tylko osiem tenisistek, należących do legend tego sportu. Zwyciężczyni trzech wielkoszlemowych turniejów stoi jednak teraz przed trudnym zadaniem. Musi bronić punktów zdobytych w najlepszym okresie poprzedniego sezonu.