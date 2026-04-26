Iga Świątek dołącza do akcji. Wielki gest w dniu finału

Polscy sportowcy masowo zaczęli angażować się w akcję Łatwoganga. Jako jedni z pierwszych na streamach pokazali się Robert Lewandowski wraz z żoną, swoje trzy grosze dołączyli też Mateusz Ponitka, Marcin Gortat czy Jakub Błaszczykowski. Wsparcie popłynęło też od siatkarzy, w tym klubu Bogdanki LUK Lublin i Wilfredo Leona, a także Tomasza Fornala.

Iga Świątek postanowiła wesprzeć zbiórkę na Cancer Fighters

Iga Świątek zakończyła turniej w Madrycie nie tak, jak chciała. Zamiast walczyć na korcie jedynie z rywalką, musiała też podjąć walkę ze swoim organizmem. Polka kreczowała w trzecim secie i wyznała, że dopadły ją objawy chorobowe, z którymi zmagają się obecni na turnieju zawodnicy i zawodniczki.

Polka obserwowała w ostatnim czasie jednak to, co dzieje się w Polsce. Pogratulowała Łatwogangowi zdobycie 90 mln złotych na fundację Cancer Fighters, a potem sama postanowiła działać. Na Instagramie zamieściła stosowne ogłoszenie.

To Iga Świątek oddała na licytację. Tyle przelała na zbiórkę

"Ogromnie podziwiam fighterki i fighterów z ekipy Łatwoganga oraz fundacji Cancer Fighters. Jesteście niesamowici! Przekazuję Wam 100 tys. zł oraz 2 bilety na mój mecz na Wimbledonie na aukcję. Wkrótce spotkamy się online - trzymajcie się mocno" - napisała Świątek i nagrała specjalny filmik, na którym dodała też, że chciałaby spotkać się z podopiecznymi fundacji w formie online, kiedy tylko będzie to możliwe.

Polska zawodniczka nie wyglądała najlepiej, ale można się domyślać, że wirus wyssał z niej mnóstwo sił. Oby jak najszybciej mogła wrócić do zdrowia i gry na swoich ulubionych kortach ziemnych.

Iga Świątek chętnie wspiera różne działania charytatywne

Camilo Ugo Carabelli - Flavio Cobolli. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport