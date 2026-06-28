Iga Świątek dokonała wyboru. Wskazała na nowego trenera. "Nie mam wyjścia"

Iga Świątek sposobi się do startu w Wimbledonie, gdzie będzie bronić tytułu wywalczonego przez rokiem. W pełni koncentruje się na celu, ale... nie odcina się od świata. Wie, że po drugiej stronie oceanu trwa impreza, która absorbuje uwagę nie milionów, lecz miliardów kibiców na całej planecie.

W trzecim tygodniu mundialu najlepsza polska tenisistka dała się namówić na wskazanie "swojej" drużyny turnieju. W rozmowie z Polsatem Sport wskazała na Hiszpanię. I uzasadniła wybór argumentem, którego można było się spodziewać.

Iga Świątek kibicuje na mundialu Hiszpanii. "Nie mam za bardzo wyjścia teraz z Francisco"

- Raczej zarywanie nocy się nie zdarzy, ale mam nadzieję, że będziemy mogli pooglądać trochę mundialu, bo w sumie albo Euro, albo mundial zawsze jest właśnie w tym czasie na Wimbledonie. I nawet fajnie jest po prostu z całym teamem usiąść wieczorem i pooglądać piłkę nożną, coś innego niż cały czas tenis - mówi trzecia rakieta świata na antenie Polsatu Sport.

Absencja w finałach MŚ reprezentacji Polski stworzyła okazję, by zapytać Raszyniankę o jej piłkarskie sympatie. Odpowiedziała bez wahania.

- Komu będę kibicowała? No pewnie Hiszpanii. Nie mam za bardzo wyjścia teraz z Francisco, więc myślę, że Hiszpanii - tłumaczy.

Reprezentacja Hiszpanii to aktualny mistrz Europy. W mundialowej grupie H zajęła pierwsze miejsce z dorobkiem 7 punktów. To efekt remisu z Republiką Zielonego Przylądka (0:0) oraz wygranych z Arabią Saudyjską (4:0) i Urugwajem (1:0). W 1/16 finału "La Furia Roja" zmierzy się z Austrią.

Od początku kwietnia trenerem Świątek pozostaje Francisco Roig. Hiszpański szkoleniowiec to wieloletni członek sztabu trenerskiego Rafaela Nadala. Teraz zadbać ma o sportowy renesans Igi.

Na kortach Wimbledonu jego podopieczna przystąpi do rywalizacji już we wtorkowe popołudnie (14:30). Pierwszą rywalką będzie Amerykanka Taylor Townsend (81. WTA). Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek LI JING East News

Francisco Roig Matthew Stockman AFP





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