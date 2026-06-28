Iga Świątek dokonała wyboru. Wskazała na nowego trenera. "Nie mam wyjścia"
Iga Świątek znakomicie radzi sobie z piłką nie tylko na korcie i nie tylko w rozmiarach tenisowych. Wielokrotnie dawała popis futbolowej żonglerki przed kamerami. Nikogo nie zaskoczyła stwierdzeniem, że chętnie poogląda trwający mundial. Na antenie Polsatu Sport dała się nawet namówić na wskazanie drużyny, której kibicuje. Jak się okazuje, niebagatelną rolę w wyborze odgrywa nowy trener trzeciej rakiety globu, Francisco Roig.
Iga Świątek sposobi się do startu w Wimbledonie, gdzie będzie bronić tytułu wywalczonego przez rokiem. W pełni koncentruje się na celu, ale... nie odcina się od świata. Wie, że po drugiej stronie oceanu trwa impreza, która absorbuje uwagę nie milionów, lecz miliardów kibiców na całej planecie.
W trzecim tygodniu mundialu najlepsza polska tenisistka dała się namówić na wskazanie "swojej" drużyny turnieju. W rozmowie z Polsatem Sport wskazała na Hiszpanię. I uzasadniła wybór argumentem, którego można było się spodziewać.
Iga Świątek kibicuje na mundialu Hiszpanii. "Nie mam za bardzo wyjścia teraz z Francisco"
- Raczej zarywanie nocy się nie zdarzy, ale mam nadzieję, że będziemy mogli pooglądać trochę mundialu, bo w sumie albo Euro, albo mundial zawsze jest właśnie w tym czasie na Wimbledonie. I nawet fajnie jest po prostu z całym teamem usiąść wieczorem i pooglądać piłkę nożną, coś innego niż cały czas tenis - mówi trzecia rakieta świata na antenie Polsatu Sport.
Absencja w finałach MŚ reprezentacji Polski stworzyła okazję, by zapytać Raszyniankę o jej piłkarskie sympatie. Odpowiedziała bez wahania.
- Komu będę kibicowała? No pewnie Hiszpanii. Nie mam za bardzo wyjścia teraz z Francisco, więc myślę, że Hiszpanii - tłumaczy.
Reprezentacja Hiszpanii to aktualny mistrz Europy. W mundialowej grupie H zajęła pierwsze miejsce z dorobkiem 7 punktów. To efekt remisu z Republiką Zielonego Przylądka (0:0) oraz wygranych z Arabią Saudyjską (4:0) i Urugwajem (1:0). W 1/16 finału "La Furia Roja" zmierzy się z Austrią.
Od początku kwietnia trenerem Świątek pozostaje Francisco Roig. Hiszpański szkoleniowiec to wieloletni członek sztabu trenerskiego Rafaela Nadala. Teraz zadbać ma o sportowy renesans Igi.
Na kortach Wimbledonu jego podopieczna przystąpi do rywalizacji już we wtorkowe popołudnie (14:30). Pierwszą rywalką będzie Amerykanka Taylor Townsend (81. WTA). Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.