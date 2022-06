Iga Świątek dokonała właściwego wyboru. Kim jest Tomasz Wiktorowski?

Olgierd Kwiatkowski Iga Świątek

Co łączy dziś Agnieszkę Radwańską i Igę Świątek? To trener. Tomasz Wiktorowski dziesięć lat temu wprowadził do finału Wimbledonu pierwszą z zawodniczek, drugą z nich, w tym roku do finału Rolanda Garrosa. Kim jest ten najbardziej znany polski szkoleniowiec tenisowy?

Zdjęcie Team Iga Świątek. Od prawej: Tomasz Wiktorowski, Iga Świątek, Maciej Ryszczuk, Daria Abramowicz / AFP