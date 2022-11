Iga Świątek dogoniła kolejną liderkę. Jeszcze niedawno mogła o tym marzyć

Choć Iga Świątek w ostatnich kilkunastu dniach odpoczywała, a teraz zacznie przygotowania do kolejnego sezonu, to wciąż nie musi martwić się o swoją pozycję w rankingu WTA. W dzisiaj ogłoszonym po raz 34. znalazła się na pierwszej pozycji, a to oznacza, że dogoniła właśnie 14. na liście najdłużej przewodzących stawce Angelique Kerber. Kolejnym celem jest Amélie Mauresmo - Polka dogoni ją jeszcze przed końcem roku.