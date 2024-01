Iga Świątek doceniona przez organizatorów Australian Open. Coś pięknego

Już za kilka dni Melbourne zmieni się w światową stolicę tenisa. W niedzielę 14 stycznia ruszy bowiem 112. już edycja turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Jeśli chodzi o singlistów, na australijskich kortach tytułów bronić będą Aryna Sabalenka i Novak Djoković . Śmiało można stwierdzić, że Serb w ubiegłym roku zdominował sezon - wygrał on bowiem trzy z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema. Nie powiodło mu się jedynie z Wimbledonie, kiedy to trofeum wywalczył Carlos Alcaraz . Pod względem wygranych imprez wielkoszlemowych był to jednak jeden z najlepszych sezonów Djokovicia.