Iga Świątek dobrze zna swoją rywalkę. Przez pewien czas u niej mieszkała

"To całkiem zabawna historia. Podeszłam do Igi, ona nie miała nikogo do gry, więc powiedziałyśmy sobie: Tak, zagrajmy. Wiedziałam, że jest świetną zawodniczką i pomyślałam, że nasze style będą się dobrze komponować" - opowiadała w Canal+ Sport McNally. Obu zawodniczkom wyszło to na dobre, bo zwyciężyły w parze w finale juniorskiego Roland Garros. Niedługo później Świątek triumfowała, tym razem indywidualnie, w juniorskim Wimbledonie.