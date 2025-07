Mecz Igi Świątek z Cathy McNally jak na dłoni pokazał, ile znaczy w tenisie niewielka zmiana, by końcowy efekt był diametralnie inny . Polka rozpoczęła znakomicie, ale później, zamiast dalej grać bardziej strategicznie, zaczęła "strzelać", co fatalnie się dla niej skończyło w pierwszym secie.

- Chciałam wyjść na drugiego seta z lepszą pracą nóg i dostosować się lepiej do tego, jak gra Cathy. A także niekoniecznie grać na siłę - mówiła Świątek, a o całym tym modelu, który już świetnie sprawdził się w meczu na Roland Garros z Jeleną Rybakiną , całkowicie odwracając bieg wydarzeń, odparła:

- Na pewno na stadionach ledwo można usłyszeć, co mówi trener, jeśli siedzi dwanaście rzędów w górę. Do tego w trakcie przerw zazwyczaj jest hałas, dlatego fajne było to, jak na Australian Open wprowadzili boksy dla trenerów tuż obok kortu. Na Rolandzie faktycznie głos Maćka był bardziej doniosły, a też czasami jest mi trochę łatwiej usłyszeć coaching po polsku. A ponadto tych podpowiedzi nie rozumieją przeciwniczki, więc wiąże się z tym wiele plusów - opowiedziała 24-latka.