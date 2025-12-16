Iga Świątek czekała na ten dzień. Polka sama ogłasza. Jest oficjalny komunikat
Iga Świątek nadała we wtorek niezwykle ważny komunikat. Oto bowiem - jak sama przyznała - nadszedł dzień, na który czekała już od dawna. Tym razem chodzi nie o jej tenisową karierę, a o działalność fundacji, którą założyła w lipcu tego roku. Wiceliderka rankingu WTA pochwaliła się kolejnym istotnym krokiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując filmik, na którym chwyciła za telefon, dzwoniąc do szczęśliwców z radosną wiadomością. A teraz spotka się z nimi oko w oko.
Iga Świątek znana jest z dobrego serca, czego wyrazem jest także założona przez nią fundacja "Iga Świątek Foundation". Organizacja powstała już w lipcu, lecz sama tenisistka pochwaliła się tym faktem dopiero dwa miesiące później.
- To projekt szczególnie bliski mojemu sercu, bo sport dał mi bardzo wiele: sukcesy, ale przede wszystkim doświadczenie i wartości, które ukształtowały mnie jako człowieka. Teraz chcę dzielić się tymi zasobami i wspierać innych sportowców na ich drodze - stwierdziła wówczas 24-latka.
Od razu zaznaczyła przy tym, że pierwszym projektem jej fundacji będzie program stypendialny, obejmujący sportowców w wieku od 15 do 22 lat.
Stypendium to połączenie wsparcia finansowego - pula blisko pół miliona złotych - oraz kompetencyjnego ekspertów, z którymi na co dzień współpracuję
Projekt szybko wszedł w fazę realizacji, bo już na początku grudnia Iga Świątek przekazała, że fundacja zdołała wyłonić całą listę stypendystów. A teraz przyszedł czas na kolejny krok.
Iga Świątek chwiali się działalnością swojej fundacji. "Czekałam na ten dzień"
Nowe wiadomości w sprawie "Iga Świątek Foundation" wiceliderka rankingu WTA przekazała we wtorek. - Czekałam na ten dzień. Spotykamy się dziś z pierwszymi stypendystami mojej Fundacji. Tu małe spoilery - napisała.
A w dołączonym materiale wideo przedstawiła zapis swoich rozmów z wybranymi stypendystami, w trakcie których przekazała im niezwykle radosną dla nich nowinę.
- Poprzednie telefony spotkały się z takimi reakcjami... naprawdę super. Chociaż nie chciałam dzisiaj doprowadzać ludzi do płaczu, ale kilka osób się popłakało - mówiła z uśmiechem Iga Świątek przed ostatnim telefonem.
Nie powiem kto, żeby nie było