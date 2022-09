Iga Świątek dla Interii: Chciałabym zbudować w Polsce akademię

W poniższym materiale wideo można obejrzeć szczery wywiad, przeprowadzony z Igą Świątek, liderką światowego rankingu tenisistek, przez redaktora naczelnego Interii, Piotra Witwickiego.

- Chciałabym zbudować w Polsce akademię - zapowiada najlepsza obecnie tenisistka na świecie.

A czy Iga Świątek czułaby dyskomfort, grając przeciwko Rosjankom i czy podałaby im rękę po zakończonym meczu? - Wolę manifestować w inny sposób swoje wartości, chociażby nosząc wstążeczkę i robiąc działania, które finansowo i materialnie mogą wspomóc Ukraińców, więc ja takie rzeczy zrobiłam i zamierzam robić jeszcze więcej, jeśli będzie okazja. Grałam już z Rosjankami w tym sezonie, chociażby z Darią Kasatkiną w Rolandzie Garrosie. Wiem, jaki jest jej prywatny stosunek do wojny i wiem, że ona jej nie popiera. Uścisk dłoni był normalny, tak jak w każdym innym zestawieniu zawodniczek w tourze. Zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, że wojna nie jest dobrą rzeczą - odpowiedziała.

Świątek mówi też o wojnie i nastawieniu zawodniczek do agresji Rosji na Ukrainę. Z rozbrajająca szczerością odpowiada na pytanie, co aktualnie czyta i... ma prośbę do użytkowników Interii.