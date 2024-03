Iga Świątek dewastuje konkurencję. Kosmiczna przewaga Polki nad rywalkami

Iga Świątek jest najlepszą tenisistką na świecie. Właściwie każda kolejna statystyka jest jedynie potwierdzeniem takiej tezy. Polka właściwie, co turniej pobija jakieś niesamowite rekordy, które wcześniej zostały ustanowione przez poszczególne legendy. Wystarczy powiedzieć, że już niebawem nasza zawodniczka spędzi setny tydzień, jako liderka rankingu WTA . Do tego jest już bardzo blisko, a cel jest osiągnięty głównie dzięki Polce, która ma jako jedyna ponad 10 tysięcy punktów w rankingu.

Można spodziewać się, że poszczególne osiągnięcia będą jedynie poprawiane. 2024 rok Polka rozpoczęła z przytupem, gdy świetnie prezentowała się podczas United Cup, gdzie prowadziła naszą kadrę do sukcesu. Niestety później nadeszło długo wyczekiwane Australian Open, które wyraźnie nie poszło po myśli Świątek. Liderka rankingu WTA odpadła z turnieju w Melbourne bowiem już na etapie trzeciej rundy. W tamtym spotkaniu pokonała ją młodziutka Czeszka, Linda Noskova .

Iga Świątek nokautuje rywalki. Indian Wells pieczątką na wielkiej formie

Ta porażka sprawiła jednak, że Świątek rozpoczęła pracę nad naprawianiem błędów i właściwie, jak zwykle pokazała, że wszelkie problemy i porażki sprawiają, że ona staje się lepsza. Udowodniła to podczas turnieju WTA 1000 w Doha , gdzie wygrała kolejny raz z rzędu, później w Dubaju dotarła do półfinału i wygrała prestiżowe Indian Wells. Na etapie połowy marca 2024 roku Świątek ma na swoim koncie tylko dwie porażki, a pamiętajmy, że turnieje na ukochanej przez nią mączce dopiero nadchodzą.

Teraz czas na turniej WTA 1000 w Miami , gdzie rok temu nie grała, a dwa lata temu wygrała. Nie ma więc wątpliwości, że w Miami będzie wielką faworytką do wygrania imprezy. Statystyki z tego sezonu są nieubłagane dla rywalek. Jeśli chodzi o procent utrzymywania swojego podania i przełamywania rywalek, Polka wręcz miażdży swoją konkurencję, a jeszcze lepiej wygląda to, gdy spojrzymy na progres, jaki z roku na rok wykonuje Świątek w swojej grze, dokładając kolejne elementy.

W 2024 roku Świątek we wszystkich swoich spotkaniach aż w 83,5 procentach przypadków utrzymywała swój serwis. Jeśli zaś chodzi o przełamywanie rywalek, to Polka ma skuteczność na poziomie 50,3 procent. Dla porównania w 2022 roku, gdy zaczynała swoje panowanie w tenisie, było to odpowiednio 77 procent i 50,8 procent, w poprzednim sezonie z kolei 80,3 procent oraz 49,7 procent. W tym przypadku progres jest więc widoczny gołym okiem.