Iga Świątek dała upust emocjom! Rakieta wylądowała na korcie

Notująca fenomenalny sezon 2022 Iga Świątek dotąd nigdy nie zaszła w US Open dalej, niż do czwartej rundy. Teraz pisze kolejny, fenomenalny rozdział swojej kariery. Życiowe osiągnięcie poprawiła już przed kilkoma dniami, pokonując Niemkę, Julę Niemeier. Teraz poszła o krok dalej - wyeliminowała Jessicę Pegulę i zameldowała się w najlepszej czwórce.

