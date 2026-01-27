Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek dała popis na Australian Open. To by wybrała, gdyby nie tenis

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek podczas Australian Open idzie jak burza i po udanym meczu przeciwko Maddison Inglis zagra w ćwierćfinale przeciwko Jelenie Rybakinie. Polka spędza jednak czas nie tylko na grze w tenisa. W sieci pojawiło się nagranie z jej popisu związanego z innym sportem. Sama wspominała w wywiadach, że gdyby nie tenis, to tę dyscyplinę by wybrała jako swoją ścieżkę kariery.

Tenisistka ubrana w sportową odzież i czapkę z daszkiem stoi przy siatce na korcie, trzymając rakietę tenisową i uśmiechając się, w tle widoczni są sędziowie oraz trybuny z publicznością.
Iga Świątek na Australian Open 2026William WestAFP

Świątek znana jest z zamiłowania do różnych sportów, nie tylko tenisa. Wakacje lubi spędzać aktywnie, szczególnie w kontekście rowerów i motorówek. Wiele dyscyplin pozwala jej też rozwijać się pod kątem przygotowania fizycznego.

Iga Świątek dała popis na Australian Open

Pokonanie Maddison Inglis nie zajęło jej wiele czasu. Świątek wygrała z Australijką 6:0, 6:3 i tym samym zameldowała się w ćwierćfinale Australian Open. Jej następną rywalką będzie Jelena Rybakina, z którą Polka ma bilans sześciu wygranych do pięciu przegranych. Wiadomo już, że w środę szykuje się prawdziwy ćwierćfinałowy hit.

Przy okazji meczu z Inglis w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać skupioną Świątek odbijającą piłkę za pomocą nogi. Spokojnie mogłaby zaimponować niejednej piłkarce i piłkarzowi.

Iga Świątek myślała o wybraniu piłki nożnej

Wybór tenisa przez Świątek nie był przypadkiem. Jej tata chciał, by uprawiała indywidualny sport i była sama odpowiedzialna za swoje wyniki, co związane było z jego własnymi, wioślarskimi doświadczeniami. Okazało się jednak, że polska zawodniczka rozważała również karierę piłkarską. 

"Cóż... Z jednej strony, jestem indywidualistką, więc wolałabym uprawiać jakiś indywidualny sport, bez zespołu" - twierdziła, gdy odpowiadała na pytania kibiców. Potem postanowiła rozwinąć swoją wypowiedź.

To dlatego, że wolę zawsze sama odpowiadać za wyniki i wszystko. Ale kiedy byłam młodsza i chodziłam jeszcze do szkoły, uwielbiałam grać w piłkę nożną. I myślę, że byłabym wspaniałą piłkarką. Powiem szczerzę, że mam do tego talent
wyjaśniła aktualna wiceliderka WTA.

Nic więc dziwnego, że tak dobrze radziła sobie z piłką na nagraniu z Australian Open. Tenisistka wielokrotnie pokazywała już swoją sprawność, a miłość do piłki nożnej została z nią do dzisiaj.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Iga Świątek, Ewa Pajor
Iga Świątek

Iga Świątek byłaby w tym dobra. Poszłaby drogą Lewandowskiego i Pajor

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Zawodniczka w czapce sportowej i stroju tenisowym, skupiona podczas wykonywania zamachu rakietą, dynamiczna poza na tle rozmytego napisu i ciemnego kortu.
Iga ŚwiątekMARK AVELLINOAFP
Zbliżenie na sportowczynię w fioletowej czapce i sportowej odzieży, która pokazuje zaciśniętą pięść w geście triumfu, na twarzy widoczna determinacja.
Iga ŚwiątekJAMES ROSSAFP
Asy serwisowe w meczu LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja