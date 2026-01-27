Iga Świątek dała popis na Australian Open. To by wybrała, gdyby nie tenis
Iga Świątek podczas Australian Open idzie jak burza i po udanym meczu przeciwko Maddison Inglis zagra w ćwierćfinale przeciwko Jelenie Rybakinie. Polka spędza jednak czas nie tylko na grze w tenisa. W sieci pojawiło się nagranie z jej popisu związanego z innym sportem. Sama wspominała w wywiadach, że gdyby nie tenis, to tę dyscyplinę by wybrała jako swoją ścieżkę kariery.
Świątek znana jest z zamiłowania do różnych sportów, nie tylko tenisa. Wakacje lubi spędzać aktywnie, szczególnie w kontekście rowerów i motorówek. Wiele dyscyplin pozwala jej też rozwijać się pod kątem przygotowania fizycznego.
Pokonanie Maddison Inglis nie zajęło jej wiele czasu. Świątek wygrała z Australijką 6:0, 6:3 i tym samym zameldowała się w ćwierćfinale Australian Open. Jej następną rywalką będzie Jelena Rybakina, z którą Polka ma bilans sześciu wygranych do pięciu przegranych. Wiadomo już, że w środę szykuje się prawdziwy ćwierćfinałowy hit.
Przy okazji meczu z Inglis w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać skupioną Świątek odbijającą piłkę za pomocą nogi. Spokojnie mogłaby zaimponować niejednej piłkarce i piłkarzowi.
Iga Świątek myślała o wybraniu piłki nożnej
Wybór tenisa przez Świątek nie był przypadkiem. Jej tata chciał, by uprawiała indywidualny sport i była sama odpowiedzialna za swoje wyniki, co związane było z jego własnymi, wioślarskimi doświadczeniami. Okazało się jednak, że polska zawodniczka rozważała również karierę piłkarską.
"Cóż... Z jednej strony, jestem indywidualistką, więc wolałabym uprawiać jakiś indywidualny sport, bez zespołu" - twierdziła, gdy odpowiadała na pytania kibiców. Potem postanowiła rozwinąć swoją wypowiedź.
To dlatego, że wolę zawsze sama odpowiadać za wyniki i wszystko. Ale kiedy byłam młodsza i chodziłam jeszcze do szkoły, uwielbiałam grać w piłkę nożną. I myślę, że byłabym wspaniałą piłkarką. Powiem szczerzę, że mam do tego talent
Nic więc dziwnego, że tak dobrze radziła sobie z piłką na nagraniu z Australian Open. Tenisistka wielokrotnie pokazywała już swoją sprawność, a miłość do piłki nożnej została z nią do dzisiaj.