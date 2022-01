Według rankingu popularności nadawanych imion w Polsce, opartych na rządowych danych za rok 2020, imię Iga nadano 2449 dziewczynkom (19. miejsce w rankingu popularności). Był to trzeci rok z tendencją spadkową dla tego imienia.

Szczytowy do tej pory okres nadawania dzieciom imienia Iga wypadł na rok 2017 - wówczas nazwano tak 3306 dziewczynek. W roku kolejnym było to 3114 nowo narodzonych, a w 2019 już tylko 3042.

Kluczowy dla wpływu Igi Świątek na popularyzację imienia jest jej życiowy sukces - zwycięstwo w Roland Garros w październiku 2020 roku. 19-letnia wówczas tenisistka z Raszyna, zajmująca 54. miejsce na liście WTA, pokonała w finale Rolanda Garrosa Amerykankę Sofię Kenin.

Iga Świątek wygrała Roland Garros - największy triumf w historii polskiego tenisa

To był największy triumf w historii polskiego tenisa, czołowe media w Polsce i na świecie zachwycały się osobą Igi Świątek zarówno na korcie, jak i poza nim. Przełożyło się to na ogromny wzrost rozpoznawalności i szeroko pojętą sławę.

Świątek stała się regularnym zawodnikiem światowej czołówki, zadomowiła się w czołowej dziesiątce rankingu WTA i choć do tej pory nie udało jej się powtórzyć drugiego takiego sukcesu jak z francuskich kortów, to pozostawała w centrum zainteresowania, a ludzie interesowali się jej losami.

To z pewnością wpłynęło na wybór imienia Iga przez rodziców - głównie już w 2021 roku. Według danych dostępnych na dane.gov.pl w pierwszej połowie 2021 roku (styczeń-czerwiec) w Polsce zarejestrowano 1585 dzieci tak nazwanych.

2021 rok. Nadanie imienia Iga mogło wzrosnąć nawet o 30 procent. Wpływ Świątek

Jeśli przyjąć, że tempo to utrzymało się w całym 2021 roku (dane te są jeszcze niedostępne), to nadanie imienia Iga wzrośnie o ponad 700 przypadków w skali rok do roku (prawie 30 procentowy wzrost, 15. miejsce w rankingu popularności).

Trudno nie wziąć pod uwagę wpływu, jaki Iga Świątek wywarła swoimi sportowymi dokonaniami na wyobraźni i gustach osób, cieszących się z nowego potomstwa. Kolejne zwycięstwa polskiej tenisistki mogą sprawić, że imię Iga stanie się jednym z najpopularniejszych w Polsce.