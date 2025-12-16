Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek czekała na ten dzień. Polka sama ogłasza. Jest oficjalny komunikat

Tomasz Brożek

Iga Świątek nadała we wtorek niezwykle ważny komunikat. Oto bowiem - jak sama przyznała - nadszedł dzień, na który czekała już od dawna. Tym razem chodzi nie o jej tenisową karierę, a o działalność fundacji, którą założyła w lipcu tego roku. Wiceliderka rankingu WTA pochwaliła się kolejnym istotnym krokiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując filmik, na którym chwyciła za telefon, dzwoniąc do szczęśliwców z radosną wiadomością. A teraz spotka się z nimi oko w oko.

Młoda kobieta w sportowym stroju siedzi przy stole, trzyma smartfon i uśmiecha się szeroko, obok niej znajduje się laptop oraz kubek. Na drugim ujęciu ta sama osoba rozmawia przez telefon komórkowy, w tle widoczne są ramki ze zdjęciami na ścianie.
Iga Świątek pochwaliła się kolejnymi efektami prac swojej fundacji@iga.swiatekESP/Instagram

Iga Świątek znana jest z dobrego serca, czego wyrazem jest także założona przez nią fundacja "Iga Świątek Foundation". Organizacja powstała już w lipcu, lecz sama tenisistka pochwaliła się tym faktem dopiero dwa miesiące później.

- To projekt szczególnie bliski mojemu sercu, bo sport dał mi bardzo wiele: sukcesy, ale przede wszystkim doświadczenie i wartości, które ukształtowały mnie jako człowieka. Teraz chcę dzielić się tymi zasobami i wspierać innych sportowców na ich drodze - stwierdziła wówczas 24-latka.

Od razu zaznaczyła przy tym, że pierwszym projektem jej fundacji będzie program stypendialny, obejmujący sportowców w wieku od 15 do 22 lat.

Stypendium to połączenie wsparcia finansowego - pula blisko pół miliona złotych - oraz kompetencyjnego ekspertów, z którymi na co dzień współpracuję
tłumaczyła raszynianka

Projekt szybko wszedł w fazę realizacji, bo już na początku grudnia Iga Świątek przekazała, że fundacja zdołała wyłonić całą listę stypendystów. A teraz przyszedł czas na kolejny krok.

Iga Świątek chwiali się działalnością swojej fundacji. "Czekałam na ten dzień"

Nowe wiadomości w sprawie "Iga Świątek Foundation" wiceliderka rankingu WTA przekazała we wtorek. - Czekałam na ten dzień. Spotykamy się dziś z pierwszymi stypendystami mojej Fundacji. Tu małe spoilery - napisała.

A w dołączonym materiale wideo przedstawiła zapis swoich rozmów z wybranymi stypendystami, w trakcie których przekazała im niezwykle radosną dla nich nowinę.

- Poprzednie telefony spotkały się z takimi reakcjami... naprawdę super. Chociaż nie chciałam dzisiaj doprowadzać ludzi do płaczu, ale kilka osób się popłakało - mówiła z uśmiechem Iga Świątek przed ostatnim telefonem.

Nie powiem kto, żeby nie było
dodała na koniec z niegasnącym entuzjazmem

