Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek czekała na mecz, nagle wkroczyła Aryna Sabalenka. Jest reakcja WTA

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka wprawdzie dopiero w niedzielę rozegra pierwszy mecz tegorocznego WTA Finals, ale już w dniu inauguracji zmagań miała swoje "pięć minut". Białorusinka odebrała prestiżowe trofeum tuż przed meczem Igi Świątek z Madison Keys. Na wyróżnienie Białorusinki błyskawicznie zareagowała WTA, publikując komunikat w sprawie liderki światowego rankingu.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka
Iga Świątek i Aryna SabalenkaELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ADEK BERRY AFP

Aryna Sabalenka na inaugurację WTA Finals zagra z Jasmine Paolini, za którą już pierwszy mecz w Rijadzie. Włoszka u boku swojej rodaczki Sary Errani w sobotę rozpoczęła zmagania w deblu, pokonując w dwóch setach duet Asia Muhammad/Demi Schuurs. W starciu z liderką światowego rankingu czeka ją jednak trudniejsze zadanie, bowiem Białorusinka jest wymieniana w gronie faworytek do sięgnięcia po trofeum.

Tenisistka z Mińska w imprezie wieńczącej sezon stanie przed szansą wywalczenia kolejnego już trofeum w 2025 roku. Sabalenka najpierw wygrała turniej WTA 500 w Brisbane, później dołożyła do tego triumfy w prestiżowych "tysięcznikach" w Miami i Madrycie. Była też bezkonkurencyjna podczas wielkoszlemowego US Open. Co więcej, Białorusinka zagrała też w finałach Australian Open, Indian Wells, Roland Garros i turnieju w Stuttgarcie.

Białorusinka rozpoczęła sezon jako liderka rankingu WTA i na tej pozycji kończy 2025 rok. Goniąca ją Iga Świątek nie wykorzystała bowiem szansy na nadrobienie strat w Azji i już jakiś czas temu stało się jasne, że będzie musiała poczekać do kolejnego sezonu na okazję do zdetronizowania Sabalenki. Ta w Rijadzie została już zresztą doceniona za zwieńczenie sezonu na pierwszej pozycji w rankingu.

Zobacz również:

Cristina Bucsa pokazała moc w meczu z Mayą Joint
Tenis

Bolesna lekcja tenisa w meczu z Igą Świątek, teraz poszło jeszcze szybciej. 57 minut i koniec

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Aryna Sabalenka doceniona na start WTA Finals

    Po meczu deblowym z udziałem Paolini, a tuż przed rozpoczęciem starcia Igi Świątek z Madison Keys (Polka i Amerykanka trafiły do innej grupy, niż Sabalenka), Białorusinka pojawiła się na korcie w Rijadzie, by odebrać trofeum dla najlepszej zawodniczki sezonu. WTA komunikat w tej sprawie opublikowało w momencie, gdy na korcie znajdowała się już Iga Świątek.

    Najlepsza zawodniczka na świecie
    ogłoszono, dołączając zdjęcie Sabalenki z trofeum.

    Liderka światowego rankingu już w piątek podczas konferencji prasowej dała do zrozumienia, jak ważne jest dla niej kończenie sezonu na pierwszej pozycji w światowym zestawieniu.

    "To po prostu pokazuje, jak konsekwentna jestem jako zawodniczka, co jest szalone. Gdybyście cofnęli się o jakieś pięć lat i ktoś powiedziałby mi, że będę tak konsekwentna, byłabym w szoku. To po prostu pokazuje mi, że ciężka praca się opłaca. Mam szczerą nadzieję, że będę dalej robiła to, co robię" - podkreśliła cytowana przez oficjalną stronę WTA.

    Sabalenka, która rywalizuje w grupie "Steffi Graf", w niedzielę nie przed godz. 15 czasu polskiego zagra z Jasmine Paolini. Białorusinkę w grupie czekają jeszcze starcia z Amerykankami: Jessiką Pegulą i Coco Gauff.

    Zobacz również:

    Iga Świątek na konferencji prasowej przed WTA Finals 2025
    Iga Świątek

    Świątek będzie miała łatwiej. Największa gwiazda z grona rywalek wycofuje się z rozgrywek

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Polsat SportPolsat Sport
    Zawodniczka tenisowa ubrana w czarny strój sportowy wyrzuca rakietę w powietrze, na jej twarzy widoczna jest emocja. W tle widać elektroniczną tablicę z napisami po chińsku.
    Aryna SabalenkaADEK BERRYAFP
    Zawodniczka tenisa ziemnego ubrana w czarną sportową sukienkę z wyciągniętą ręką w geście wyrażającym emocje na tle niebieskich i zielonych pasów, widoczne napięcie i zaangażowanie podczas meczu.
    Aryna SabalenkaADEK BERRYAFP
    Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju krzyczy z szeroko otwartymi ustami, wyrażając silne emocje i napięcie podczas meczu, w tle rozmyty tłum kibiców.
    Aryna Sabalenka najlepszą tenisistką świata w 2025 rokuELSA/GETTY IMAGES via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja