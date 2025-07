Iga Świątek czeka na mecze, a Sabalenka gdzie indziej. Została nagrana

Sabalenka na co dzień rezyduje w Miami. To też dlatego prawdziwym domowym turniejem Białorusinki jest właśnie Miami Open, który w tym roku udało jej się wygrać. Przed drugą połową sezonu, która jest dla niej niezwykle ważna z punktu widzenia rankingu i obrony punktów, przede wszystkim odpoczywa.

Tymczasem jej rywalka, Aryna Sabalenka, odpuściła turniej w Waszyngtonie, w którym brała udział w ubiegłym roku i nie pojawi się również w Kanadzie. Zdaje się, że Białorusinka wszystkie siły zachowuje na Cincinnati i US Open. Póki co jednak odpoczywa i bawi się w najlepsze w Miami, w którym na co dzień mieszka.