Iga Świątek po porażce w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells z Eliną Switoliną przeniosła się z Kalifornii na Florydę, tutaj powalczy o tytuł w innym "tysięczniku", a konkretnie w Miami. Polka z racji rozstawienia zmagania rozpocznie od drugiej rundy, w niej zmierzy się ze swoją rodaczką, Magdą Linette, która wcześniej wyeliminowała Warwarę Graczową.

Już we wtorek stało się jasne, że do "polskiego" starcia dojdzie w czwartek 19 marca. Kibicom naszych reprezentantek pozostaje więc cierpliwe oczekiwanie na informację o tym, o której godzinie i na którym korcie zmierzą się Świątek i Linette. A w tym aspekcie doszło ostatnio w Miami do sporych zawirowań.

WTA Miami. Organizatorzy nadali pilny komunikat

Tuż przed północą we wtorek czasu polskiego organizatorzy poinformowali o zmianach w turniejowej rozpisce. A te mają związek z trudnymi warunkami atmosferycznymi w Miami (dały się one we znaki m.in. Magdzie Linette, jej mecz z Graczową był przerywany przez opady deszczu).

"Z powodu ulewnych opadów deszczu w okresie poprzedzającym turniej, niektóre obszary kortu centralnego wymagały dodatkowego przygotowania, aby zapewnić optymalne warunki do gry. Wszystkie mecze w środę, 18 marca, odbędą się na innych kortach" - przekazano.

Jak dodano, pierwsze mecze na korcie centralnym zostaną rozegrane dopiero w czwartek 19 marca czyli wtedy, kiedy w akcji zobaczymy Świątek i Linette. Niewykluczone, że do tego starcia dojdzie właśnie na korcie centralnym.

Wyłączenie kortu centralnego w środę ma jednak już swoje konsekwencje, o czym poinformował dziennikarz Rafał Smoliński.

Mecz Fonseca - Marozsan miał być grany w Miami w środę, ale ponieważ organizatorzy spodziewają się większej liczby brazylijskich widzów, to postanowili zaplanować go dopiero na czwartek, by wcisnąć na większy kort przekazał w serwisie X.

To oznacza, że Fonseca i Marozsan prawdopodobnie zagrają na korcie centralnym. O tym, jakie jeszcze mecze zostaną rozegrane na tym obiekcie, przekonamy się zapewne po południu lub wieczorem. Gdyby organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie jeszcze innych spotkań ze środy, to mogłoby oznaczać, że zmaleją szanse Polek na to, by wystąpić właśnie na najważniejszym obiekcie. Tyle teorii - przed rokiem Świątek rozegrała wszystkie swoje mecze na korcie centralnym i niewykluczone, że tak będzie też w tym roku.

Iga Świątek

Magda Linette

Magda Linette i Iga Świątek

