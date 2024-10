Dodam, bo to jest niezwykle ważne. Trening Igi z koleżanką Zheng kończył się jednosetowym sparingiem. I tak naprawdę odnoszę wrażenie, że czasem same tenisistki nie znają wyniku tego seta. Trenerzy to już w ogóle. Ewentualnie sparingpartnerzy z racji tych troszkę spokojniejszych - żeby nie powiedzieć nudniejszych momentów - znają wynik. I dowiedzieliśmy się dzisiaj od Tomka Moczka - nie jest to wynik iście perfekcyjny - że tego seta Iga wygrała. Tomek nie wiedział czy 6:3, czy 6:4. Ale on się zakończył zwycięstwem Igi Świątek

~ poinformował Bartosz Ignacik