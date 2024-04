Iga Świątek czeka na mecz, a tu taka wiadomość z Polski. Jest oficjalny komunikat

Iga Świątek czeka już na swój pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji turnieju WTA w Madrycie. Tymczasem z Polski napłynęły do niej niezwykle ważne wieści. Polski Związek Tenisowy wydał bowiem komunikat dotyczący turnieju Billie Jean King Finals. Wiemy już, kiedy zostanie rozegrany, a jego data to kluczowa wiadomość dla Igi Świątek. Co więcej, organizatorzy ogłosili zmianę w formule rozgrywania imprezy.