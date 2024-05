Iga Świątek to postać doskonale znana fanom sportu z całego świata. Polka od kwietnia 2022 roku jest liderką światowego rankingu kobiecego tenisa, a miano to od tamtej pory straciła zaledwie raz, po turnieju US Open w 2023 roku. Utytułowana sportsmenka po spadku w rankingu nie miała jednak zamiaru się załamywać i wygrała kilka kolejnych turniejów, w tym także kończącą sezon imprezę WTA Finals w Cancun. Dzięki temu jeszcze przed końcem roku udało jej się wrócić na szczyt.

