To co najbardziej pamiętam, to fakt, że walka w jednym secie była naprawdę zacięta. Tiebreak był stresujący. Pamiętam także, że publiczność była szalona, ponieważ kibice z Brazylii zabierają ze sobą na trybuny wszystkie instrumenty i tworzą mały muzyczny festiwal. Było to więc dla mnie niewątpliwie inne doświadczenie, dobre, ale trudne do sprostania. To był bardzo intensywny mecz. Na pewno nie spodziewałabym się więc łatwego starcia z Beatriz

~ stwierdziła Iga Świątek, cytowana przez oficjalny portal WTA