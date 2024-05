Iga Świątek czeka na hit, a tu organizatorzy wprost ogłaszają. To może być "wstrząs" dla Polki

Bilans z pewnością nie odzwierciedla stanu ducha, z jakim przeciwniczka Igi Śiątek będzie podchodzić do meczu. Gauff ma jeszcze jedną okazję do wzbudzenia wątpliwości co do dominacji swojej przeciwniczki nad światem. Zrobienie tego na mączce, czyli nawierzchni, na której Iga Świątek dominuje najbardziej, oznaczałoby mocne wstrząśnięcie jej tronem

~ czytamy na stronie turnieju WTA w Rzymie