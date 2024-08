Iga Świątek czeka na decyzje. A przy tym ogłasza. Jednoznaczny komunikat

O ile w meczu pierwszej rundy US Open z Kamillą Rachimową Iga Świątek - mimo świetnego początku - musiała się ostatecznie sporo namęczyć, tocząc zaciętą walkę z rosyjską kwalifikantką, tak przez kolejne spotkanie przeszła już gładko, bez większych problemów.

Rywalką Polki w drugiej rundzie była japońska tenisistka - Ena Shibahara, która zdołała "urwać" liderce rankingu WTA tylko jednego gema. Iga Świątek wygrała 6:0, 6:1 i - zgodnie z oczekiwaniami - w nieco ponad godzinę zapewniła sobie awans do 1/16 finału wielkoszlemowej rywalizacji na nowojorskich kortach. Reklama

Nasza tenisistka przyznała jednak po meczu, że nie zwraca uwagę na sam wynik, a na to, jak prezentuje się podczas poszczególnych spotkań. A z tego, co zaprezentowała w czwartek na obiektach Flushing Meadows, może być w pełni ukontentowana.

Nie przywiązuję się do tego, jaki jest wynik, ale raczej skupiam się na tym, czy grałam jakościowo. Dlatego cieszy to, że wykonałam swoją pracę. Udało mi się trochę lepiej utrzymać poziom i trochę bardziej byłam skoncentrowana niż w pierwszym meczu. Ale to nie jest tak, że ten pojedynek świadczy o czymś na przyszłość, bo każdy mecz to osobna historia ~ powiedziała Iga Świątek, której wypowiedź cytuje PAP

Co do najbliższej przyszłości - kolejną rywalką Igi Świątek będzie Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa , która w drugiej rundzie US Open potrzebowała trzech setów, by wyeliminować reprezentantkę Włoch - Elisabettę Cocciaretto i po porażce w pierwszej partii musiała gonić wynik (5:7, 6:1, 6:2).

US Open. Iga Świątek czeka na decyzję ws. meczu. Polka zabrała głos

Obie tenisistki zagrają o awans do 1/8 finału w sobotę i wciąż czekają na decyzję organizatorów odnośnie godziny rozpoczęcia meczu. Niewykluczone, że zostanie on zaplanowany podczas sesji wieczornej. Co na to Iga Świątek?

- Nie mam na to wpływu. Stosuję się do tego, jaki będzie plan i nie ma to dla mnie znaczenia. Wiem, że w każdych warunkach mogę zagrać dobry tenis. Kiedy przygotowuję się do meczu, to nie myślę o tym, kiedy on jest, ale jak mam zagrać. I tak też będę robić przed spotkaniem z Pawluczenkową - zadeklarowała liderka rankingu WTA. Reklama

Iga Świątek odniosła się także do swojej wypowiedzi sprzed kilku lat, w której stwierdziła, że dla niej "liczy się tylko to, żeby ludziom dać dobry show". Jak się okazuje, od tamtej pory w tym aspekcie sporo się u niej zmieniło.

Na przestrzeni ostatnich lat zdałam sobie sprawę, że nie jestem osobą, która musi dawać super show. Skupiam się na sobie. Jestem w swojej bańce. Najbardziej jestem zadowolona, gdy wykonam solidną pracę ~ stwierdziła Polka

