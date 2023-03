- Spokojne poranki, mnóstwo pracy każdego dnia, przepiękne widoki...Jak dobrze znowu być w Indian Wells! - napisała Iga Świątek w swoich social mediach. Opublikowała przy tym kilka zdjęć , na których widać, jak ciężko pracuje , by utrzymać wysoką formę oraz co zajmuje jej wolny czas . 21-latka postawiła na jedną z popularnych gier planszowych oraz... klocki, z których złożyła gitarę.

Iga Świątek znajduje się na czele rankingu WTA od kwietnia ubiegłego roku. Jej dominacja trwa już dokładnie 49 tygodni . Polka zbliża się po czołowej 10 rankingu historycznych liderek, które najdłuższej zasiadały na tenisowym tronie. By awansować do TOP 10 Polka będzie musiała wyprzedzić jeszcze Białorusinkę Wiktorię Azarenkę - 51 tygodni, Rumunkę Simonę Halep - 57 oraz Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki - 71 .

Turniej WTA 1000 w Indian Wells. Iga Świątek staje do obrony tytułu