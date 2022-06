Iga Świątek: Chyba każdy chciałby sobie w takim momencie wziąć wolne

Iga Świątek

Iga Świątek rozbiła w dwóch setach Jessicę, tracąc tylko pięć gemów i pewnie awansowała do półfinału Rolanda Garrosa. Po meczu Polka powiedziała, że chociaż to jej trzeci awans na ten poziom w Wielkim Szlemie, to w końcu czuje się bardziej na swoim miejscu niż wcześniej.

Zdjęcie Iga Świątek / Christophe ARCHAMBAULT / AFP