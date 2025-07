Iga Świątek - Caty McNally na żywo. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Świątek i McNally spotkały się do tej pory dwukrotnie. Zaskakująco, obie tenisistki zainkasowały po jednym zwycięstwie. Pierwszy mecz Polki z Amerykanką odbył się w 2018 roku w półfinale Rolanda Garrosa dziewcząt. Wówczas zwyciężyła... McNally, która pokonała Świątek 3:6, 7:6(6), 6:4, ale wtedy paryskie korty nie były jeszcze królestwem naszej tenisistki. Drugie starcie, to już znacznie mniej odległa historia, bo z 2022 roku, kiedy to obie zawodniczki zmierzyły się w ćwierćfinale turnieju w Ostrawie. Polka wygrała 6:4, 6:4, a dopiero w finale zatrzymała ją Barbora Krejcikova.