Iga Świątek była zupełnie zaskoczona zachowaniem kibiców. Od razu przyznała

Iga Świątek wygrała z Elisabettą Cocciaretto

Iga Świątek po pierwszym meczu w Rzymie

Po spotkaniu zapytano Igę Świątek o to, jak jej, jako perfekcjonistce, podobało się dzisiejsze spotkanie w jej wykonaniu. "Jestem bardzo szczęśliwa. Czułam się bardzo dobrze i piłki leciały tam, gdzie chciałam, więc to z pewnością świetny start. Jestem zadowolona z tego, jak zagrałam i jak udało mi się dostosować do tej powierzchni w ciągu kilku ostatnich dni. Kocham grać w Rzymie, bardzo mi się podobało " - podsumowała.

W następnym pytaniu nawiązano do atmosfery i tego, że włoska publiczność kibicuje Polce nawet, jeśli ta gra przeciwko włoskiej zawodniczce. Zapytano jej, czy chciałaby powiedzieć coś do kibiców. "Byłam zaskoczona, że głośniej kibicowaliście mi, ale bardzo to doceniam, bo to pomaga. Potrzebuję od was tej pozytywnej energii. Dziękuję wam i mam nadzieję, że będę mogła grać dla was tak długo, jak to będzie możliwe" - mówiła. Zwróciła się też do polskich kibiców, dziękując im za przyjście na mecz. Na końcu powiedziała włoskie "Grazie mille" i tym samym zakończyła wywiad na korcie.