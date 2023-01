Iga Świątek była załamana po porażce. "Nic specjalnego"

Iga Świątek przegrała z Jessicą Pegulą w United Cup. Po meczu nie czuła żalu i rozczarowania. Na ławce się rozpłakała. Chwilę później, w wywiadzie, wróciła do formy i bagatelizowała to zdarzenie - Byłam smutna. Jednak to nie pierwszy raz, gdy płakałam po przegranym meczu. Nic specjalnego – powiedziała.