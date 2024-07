Iga Świątek była tego pewna, potem jednak zmieniła zdanie. Wszystko się nagrało

W poniedziałek 1 lipca zaczęło się największe święto tenisa na kortach trawiastych, bowiem ruszył najstarszy wielkoszlemowy turniej, Wimbledon. Jedną z gwiazd tej imprezy, choć nie zawsze stawianą w pierwszym rzędzie do jej wygrania, jest Iga Świątek. Polkę przed imprezą zapytano, jaki sport by uprawiała, gdyby to nie był tenis. Ta najpierw postawiła na piłkę nożną, ale potem zmieniła jednak zdania i wybrała inną dyscyplinę.