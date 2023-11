Iga Świątek była bezlitosna, jej rodaczka przeżyła "dramat". Wyciekły kulisy

A następnie, gdy Iga Świątek była już w gazie, było już za późno. Było już bardzo ciężko. Ona grała niesamowicie solidnie. I słusznie wygrała tak gładko. Ale oczywiście, mogę zrobić więcej. Na samym początku też zrobiłam z tego trochę dramat mojemu teamowi, byłam trochę załamana tym. Ale potem naprowadzili mnie. Powiedzieli, że wiem co zrobiłam źle, czego nie robić następnym razem i mam czystą kartę, by następnym razem było lepiej. I tak będę próbowała do tego podejść. Bo nie będę mieć już żadnej presji. Ostatnio było gładko, a teraz może być tylko lepiej.