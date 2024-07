Niepostrzeżenie mecz, który wyłonił półfinalistkę turnieju olimpijskiego, w strefie medialnej zszedł w jednej chwili na dalszy plan. Wszystko za sprawą Danielle Collins, która otworzyła temat, zarzucając Polsce, że ta jest nieszczera . A także stwierdziła, że zachowuje się w sposób fałszywy, będąc inną osobą na korcie, a także poza nim.

Nic dziwnego, że temat pojawił się od razu w anglojęzycznej części rozmowy z mediami, a chwilę potem polscy dziennikarze dociekali szczegółów z perspektywy naszej zawodniczki. Reklama

- No cóż, nie będę się o to spierać, bo ja nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w jej kierunku. Właśnie raczej chciałam jej pogratulować udanej kariery, bo wiemy wszyscy, że to jest jej ostatni rok w tourze - zaczęła Iga Świątek.

I od razu nasza zawodniczka zaznaczyła, że kompletnie nie zna podłoża dla takich słów z ust Amerykanki. - Szczerze mówiąc nie wiem, o co jej chodziło, bo nawet nie miałyśmy żadnych interakcji, które mogłyby spowodować, że ona by tak do mnie powiedziała - kontynuowała najlepsza tenisistka świata.

Wysłannik Interii dopytał Igę, czy może punktem zapalnym była przerwa, którą Polka wzięła po drugim secie, gdy mecz zaczął jej się wymykać z rąk. Jeden z kolegów włączył stoper i sprawdził, że nasza zawodniczka zniknęła z kortu na dziewięć minut. Polka przerwą liczyła, że zmieni obraz meczu, a Collins wyraźnie zaczynała się niecierpliwić na korcie. Podobnie jak cześć publiczności, która pod koniec, gdy na telebimie już ukazała się Świątek, zaczęła buczeć na naszą zawodniczkę. Reklama

- Nie wiem, czy tyle trwająca przerwa mogła dać rywalce przyczynek, tu nie będę gdybać. Ale generalnie zazwyczaj na turniejach, jak wychodzimy i mamy czas na przebranie ubrania, to przysługuje nam 5 minut. Ja tutaj zapytałam się pani, która mnie eskortowała, ile mam czasu. Ona mi tego nie powiedziała. Odparła, że tutaj nie liczą czasu i że po prostu mam wyjść wtedy, gdy uważam. No więc ja wykorzystałam ten czas, aby się przebrać i schłodzić, po czym wróciłam na kort. Szczerze nie wiedziałam, ile czasu minęło, ale nie zrobiłam nic wbrew przepisom, więc nie wiem do końca, o co chodziło z tą całą sytuacją.

Świątek przyznała, że do jej uszu dotarła reakcja części fanów na korcie Suzanne Lenglen. Oklaski przenikały się z buczeniem.

- Usłyszałam, ale nie brałam tego do siebie. Nie jest łatwo grać w takich warunkach i ogólnie w tej temperaturze, więc po prostu skupiłam się na tym, co jest dla mnie najważniejsze. Czyli po prostu wrócić w jak najlepszej dyspozycji na kort. A jeśli kibice się zirytowali, to z jednej strony rozumiem, z drugiej nie mam na to wpływu, więc skupiłam się na sobie - skwitowała Świątek.

Niestety w ferworze tych wydarzeń najważniejsza historia tego meczu, czyli awans Polki do strefy medalowej, niestety zeszedł na dalszy plan. A więc niech to w ostatnim zdaniu bardzo mocno wybrzmi: Iga Świątek w najlepszej czwórce turnieju olimpijskiego w Paryżu!