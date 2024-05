Nie do końca ćwiczyłam return z bekhendu, raczej wiem, że to potrafię. To nie jest problem, by nadstawić rakietę, jak już się gra na takim poziomie. Mało kto serwuje 200 km/h jak Coco, trzeba zareagować intuicyjnie, nie starać się przewidywać, gdzie ona zaserwuje,. Przy 200 km/h musi to wejść intuicyjnie, nie ma czasu na myślenie. Raczej opierałam swoją grę na intuicji, a niekoniecznie na tym co trenowałam, a czego nie

~ Iga Świątek dla Canal+ Sport