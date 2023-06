Iga Świątek błysnęła na scenie. Zaskakująca prośba polskiej tenisistki

W ostatnich tygodniach ciągle spoglądałam na jeden cytat umieszczony na korcie imienia Philippe'a Chatriera, który głosi, że "zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych". Z każdym rokiem te inspirujące słowa coraz bardziej do mnie przemawiają. Może się starzeję, ale mam nadzieję, że wciąż jestem na tym etapie, gdy raczej dorastam niż się starzeję. Słowo "wytrwały" jest dla mnie wyjątkowe ze względu na Rafę Nadala. On pokazał nam, że niepoddawanie się to najlepszy sposób na życie. Często, gdy gram lub robię coś poza kortem, czuję, że powinnam to robić lepiej, dążyć do perfekcji. Ale na dobrą sprawę nie w tym jest sens. Należy skupiać się na procesie i dawać z siebie sto procent, bo każdy dzień jest inny. Czy mówię z sensem? Mam nadzieję

~ kontynuowała Iga Świątek, żartując na koniec kolejnego fragmentu swojej wypowiedzi